Московские врачи спасли пальцы мужчине, рука которого попала в подъемный механизм

В Москве врачи спасли пальцы мужчине, рука которого попала в подъемный механизм
Telegram-канал «Московская медицина»

В Москве мужчина угодил рукой в подъемный механизм и чуть не лишился пальцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент произошел с молодым мужчиной — его левая кисть попала в механизм для подъема тяжестей. В результате четыре пальца на руке оказались серьезно повреждены, а указательный был отсечен полностью.

Хирурги реплантировали пациенту указательный палец, восстановив артерии, вены и нервы. На среднем, безымянном пальцах и мизинце провели реваскуляризацию и реиннервацию. Также медики наложили швы на большом пальце и восстановили сухожилия сгибателей.

Вся операция длилась более десяти часов. Мужчину уже выписали домой, сейчас он продолжает восстановление.

Ранее эскалатор зажевал руку трехлетней девочки в метро Петербурга.

 
