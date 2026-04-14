Московские врачи спасли пальцы мужчине, рука которого попала в подъемный механизм

В Москве врачи спасли пальцы мужчине, рука которого попала в подъемный механизм

В Москве мужчина угодил рукой в подъемный механизм и чуть не лишился пальцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент произошел с молодым мужчиной — его левая кисть попала в механизм для подъема тяжестей. В результате четыре пальца на руке оказались серьезно повреждены, а указательный был отсечен полностью.

Хирурги реплантировали пациенту указательный палец, восстановив артерии, вены и нервы. На среднем, безымянном пальцах и мизинце провели реваскуляризацию и реиннервацию. Также медики наложили швы на большом пальце и восстановили сухожилия сгибателей.

Вся операция длилась более десяти часов. Мужчину уже выписали домой, сейчас он продолжает восстановление.

