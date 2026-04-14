В Курске огласили приговор подрядчику, строившему фортификации в регионе

Суд дал строителю фортификаций в Курской области Ругаеву восемь лет колонии

Директор курской строительной фирмы Игорь Ругаев получил восемь лет колонии общего режима по делу о возведении фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе судов по региону.

В публикации отмечается, что суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ. Кроме срока Ругаеву был назначен штраф свыше шести миллионов рублей. .

7 апреля к восьми годам лишения свободы был приговорен Дмитрий Шубин, выступавший посредником при передаче взяток экс-губернатору Курской области. Суд Курска также назначил ему штраф «в размере 380 миллионов рублей в доход государства».

Перед этим Курский суд приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам лишения свободы по делу о взятках.

Его признали виновным по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Свою вину бывший чиновник признал.

Ранее сообщалось, что экс-глава Курской области Старовойт получал взятки в пакетах с продуктами.