Депутаты приняли законопроект о привлечении ВС для защиты арестованных за рубежом граждан

ГД приняла закон о привлечении ВС для защиты арестованных за рубежом россиян

Госдума приняла в I чтении законопроект о привлечении вооруженных сил для защиты арестованных за рубежом россиян. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в пятидневный срок со дня принятия постановления; 18.04.2026)», — говорится в базе.

В пояснительной записке сказано, что документ разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста или уголовного преследования во исполнение решений судов иностранных государств без участия Российской Федерации.

Закон предусматривает «возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных Сил» страны для защиты российских граждан.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 марта. По мнению политолога Ильи Ухова, предлагаемые изменения в первую очередь затрагивают «точечные» ситуации, позволяя освобождать россиян, попадающих под угрозу недружественных стран в международных водах или на заграничных территориях.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о геномной регистрации военнослужащих.