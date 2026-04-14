Депутаты приняли законопроект о привлечении ВС для защиты арестованных за рубежом граждан

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

ГД приняла закон о привлечении ВС для защиты арестованных за рубежом россиян
Григорий Сысоев/РИА Новости

Госдума приняла в I чтении законопроект о привлечении вооруженных сил для защиты арестованных за рубежом россиян. Это следует из электронной базы нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в пятидневный срок со дня принятия постановления; 18.04.2026)», — говорится в базе.

В пояснительной записке сказано, что документ разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста или уголовного преследования во исполнение решений судов иностранных государств без участия Российской Федерации.

Закон предусматривает «возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных Сил» страны для защиты российских граждан.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 марта. По мнению политолога Ильи Ухова, предлагаемые изменения в первую очередь затрагивают «точечные» ситуации, позволяя освобождать россиян, попадающих под угрозу недружественных стран в международных водах или на заграничных территориях.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о геномной регистрации военнослужащих.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
