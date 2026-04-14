Россиянин забил двухмесячного сына из-за сомнений в отцовстве и получил 15 лет

На Урале вынесли приговор 25-летнему мужчине, который забил своего двухмесячного сына. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Все произошло 22 октября прошлого года в квартире дома на улице Первомайской в городе Новоуральске. Мужчина из-за личной неприязни к ребенку стал избивать его — мальчик получил черепно-мозговую травму и не выжил.

В ходе расследования были проведены осмотры места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант не нуждается в принудительном лечении.

Суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорил к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Ural.kp.ru сообщает, что, по данным прокуратуры, мотивом нападения на ребенка стал тот факт, что мужчина сомневался в своем отцовстве — в день случившегося он также поссорился с супругой.

