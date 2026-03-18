Стало известно, какие нарушения ухудшают работу мозга

Врач Поляков: гормональные нарушения ухудшают работу мозга
Гормональные нарушения могут ухудшать обменные процессы в головном мозге и негативно влиять на когнитивные функции — ухудшать память, снижать концентрацию внимания и вызывать трудности с обработкой информации. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, гормональная система регулирует работу центральной нервной системы, поэтому изменения могут влиять на когнитивные функции человека, в том числе на память и концентрацию. К частым эндокринным причинам ухудшения состояния врач отнес нарушение работы щитовидной железы.

«При снижении функции щитовидной железы, например при гипотиреозе, уменьшается выработка гормонов Т3 и Т4. На этом фоне замедляются обменные процессы во всем организме, в том числе в головном мозге. Поэтому у человека могут появляться проблемы с памятью, снижаться концентрация внимания, может возникать ощущение заторможенности», — отметил Поляков.

Кроме того, на когнитивные способности влияют нейромедиаторы — вещества, которые обеспечивают передачу сигналов между нервными клетками. Их баланс нарушается, в том числе, после некоторых инфекций или при длительном стрессе. При появлении новых симптомов или ухудшении самочувствия эксперт призвал обратиться к врачу.

Ученые из Стэнфордского университета до этого выяснили, что некоторые кишечные бактерии, такие как Parabacteroides goldsteinii, могут нарушать сигналы между кишечником и мозгом и подавлять активность областей, отвечающих за обучение и память.

Ранее сообщалось, что россияне в старости больше всего боятся лишиться ясности ума и памяти.

 
