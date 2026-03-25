Врач назвал россиянам способ избежать тромбозов и болей из-за сидячей работы

Врач Ачкасов: при сидячей работе важно исключить риски тромбозов и болей в спине
Сидячая работа может привести к негативным последствиям для здоровья, ухудшить кровообращение и спровоцировать тромбозы, а также боли в спине и шее. Чтобы исключить эти риски, важно не только регулярно заниматься спортом, но и во время работы делать небольшие «физкультминутки» длительностью по 5-10 минут, рассказал завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов Общественной Службе Новостей.

Перерывы, по его словам, следует в идеале делать каждый час – важно хотя бы встать из-за стола и походить, чтобы не проводить весь день в сидячем положении. А сами упражнения можно делать реже, но чуть подольше, считает специалист.

«Производственную гимнастику имеет смысл делать два-три раза в день. Причем эта гимнастика может быть короткой. Не обязательно куда-то выходить и подолгу заниматься. Достаточно просто в течение часа прерваться минуты на три и поделать упражнения, даже сидя за столом – уже будет польза. Но лучше, конечно, из-за стола вставать и делать гимнастику на 5-7 минут», — пояснил Ачкасов.

Такая гимнастика, по его словам, должна состоять из нескольких простых упражнений – например, таких, как вращение головой, руками, ступнями, сгибания-разгибания ног, повороты туловища, наклоны и прочие. Занимать эти упражнения могут не более двух минут, однако будут очень полезны, подчеркнул реабилитолог. Он пояснил, что подобные физкультминутки не должны заменять собой полноценные занятия спортом или прогулкам на улице, а могут служить лишь дополнением к физической активности.

