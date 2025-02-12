Таким родителям надо к психологу: в России хотят запретить «странные» имена для детей

В Госдуме решили запретить нестандартные имена для детей с помощью специального реестра. При этом депутаты хотят пойти от обратного — в списке будут не запрещенные имена, а наоборот, только разрешенные. Кто будет выбирать эти варианты и насколько длинным окажется перечень, пока не ясно, однако инициаторы настроены решительно и уже обсуждают идею с Минюстом. Что об этом говорят обладатели нестандартных имен и как пользу подобного законопроекта оценивают детские психологи — в материале «Газеты.Ru».

«Космос, Владимир Ленин пролетарий, назвали в честь немцев»: как получают необычные имена

Нельзя заставлять детей расти под именами Пельмень, Стол или Тумбочка — так первый зампредседателя комитета Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») аргументировала необходимость создать первый в России реестр разрешенных имен для новорожденных . Сейчас в именах нельзя использовать цифры, числительные, символы, титулы с рангами, вроде слова «королева», и бранные слова. В остальном у родителей полная свобода. По словам Буцкой, изначально авторы хотели просто запретить давать девочкам мужские имена и наоборот, но позже поняли, что «государство должно защищать детей», в том числе от креатива родителей. Впрочем, среди опрошенных «Газетой.Ru» людей с нестандартными именами недовольных своим не нашлось.

«Меня назвали в честь деда по отцовской линии. Имя, по логике вещей, у деда было революционное, «конструкторское»: ВИЛ — это практически без вариантов Владимир Ильич Ленин, а тарий... Наверное, пролетарий, хотя мы все знаем, что сам Ильич был из дворян», — рассказал «Газете.Ru» Вилитарий из Владивостока.

По словам мужчины, с детства ему очень нравилось свое имя, и он благодарен родителям за такой выбор. Со сверстниками проблем в виде буллинга из-за этого никогда не возникало.

«За имя не дразнили никогда. Попытки рифмовать «Вилитарий-планетарий» звучали как натужное остроумие и очень быстро забывались. Так что всю жизнь обращение ко мне — это просто укороченная форма имени, вроде Вил или Вилька», — добавил собеседник издания.

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А вот Апполинарию из Москвы дети все же дразнили, но не за имя, а за фамилию Никонец, уточняет девушка.

«В детстве, в саду и в младшей школе мне мое имя очень нравилось, я им всем так представлялась. В средней школе уже начала представляться Полиной, чтобы лишних вопросов не было... Сейчас имя все еще нравится, нет проблем, чтобы его использовать, но в основном использую все же Полину... Родители объясняли, что по святцам такое выбрали. До этого хотели назвать Таисией (слава богу, что не назвали, терпеть не могу это имя). А мое предложил дедушка, сначала он топил за Варвару, но проиграл [и предложил Полину]. А поскольку Полины в святцах нет, покрестили Апполинарией. Еще был вариант Пелагея, но его отмели за «деревенскостью», — пояснила «Газете.Ru» Апполинария.

Зачастую люди путаются, как правильно написать редкое имя, поэтому в деловой переписке девушка использует имя Полина. Но и необходимость поправлять других никогда особенно не раздражала, говорит москвичка.

Некоторые дети могут получить непривычное для России имя из-за своего происхождения.

«По национальности я немец. У семьи фамилия Вагнер. Сестра ходила в музыкальную школу и предложила имя Рихард, так как есть композитор Рихард Вагнер, всем понравилось, и мне всегда нравилось мое имя, что оно необычное», — рассказал мужчина, живущий в Москве.

Необычное имя может принести и пользу. Собеседник «Газеты.Ru» по имени Спартак, тоже из Москвы, указал, что со временем оно может стать «личным брендом»:

«В школе не дразнили, [а мне] нравилось, что имя легко запоминают. Со временем только больше его полюбил, потому что имя стало уже личным брендом. Достаточно назвать — и все понимают, о ком речь. [Назвали при рождении] в честь папы. Он тоже Спартак».

Иметь редкое имя удобно в эпоху соцсетей, когда нужно везде регистрировать уникальный профиль, добавляет Вилитарий.

«Мне нигде не надо придумывать изощренные аккаунты с числами и префиксами, потому что в любом сервисе, соцсети или приложении Вилитарий всегда один — это я», — резюмировал он.

Нередко в семьях с несколькими детьми редкое имя достается только одному, а остальные получают более распространенные. Так, брата Вилитария назвали Анатолием, в честь деда по материнской линии.

«Почему у моей младшей сестры обычное имя Маша, это очень хороший вопрос. Наверное, чтобы люди не завидовали», — шутит Апполинария.

В то же время бывает, что нестандартными именами называют всех детей в семье, как в случае москвича Кирилла, чью дочку зовут Тайна, а сына — Космос. Оба варианта выбрала жена мужчины.

«Мне всегда казалось странным, что у нас большинство имен — слова из чужих языков... Поэтому я решил, что мои дети с самого раннего возраста должны понимать, что означают их имена», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Как говорит мужчина, его дети не сталкивались с проблемами, хотя старшей дочке родители уже объяснили, что если она захочет, то может сменить имя.

«Тайна обожает свое имя..., очень злится, когда кто-то называет ее Таней. Для нее это оскорбительно.

Теща напрягалась, что нет святых с именем Тайна. Остальные родственники отнеслись прекрасно.

У Космоса другая ситуация. Его имя — это советское произношение имени Косьма (он же Кузьма). Поэтому в семье его каждый зовет так, как удобно. Жена кличет Косьмой, мой отец зовет Кузей, я — Космославом. Скоро будем крестить его в Звездном городке. Ни разу он не интересовался, почему его так назвали. Он прекрасно знает, что означает это слово, и понимает, почему его так назвали», — подытожил Кирилл.

«Родители не осознают, что они творят»

В 2023 году только в Москве более чем 7 тыс. новорожденных дали необычные имена, такие как Донателла, Люцифер, Европа, Сахар, Кит, отмечал недавно вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков (партия «Новые люди»).

По мнению психологов, «странное» имя может негативно сказаться на ребенке и спровоцировать травлю еще в детском саду. Сами взрослые при этом могут до конца не понимать подобных рисков, считает детский психолог Наталья Наумова.

«Для детей это огромная нагрузка. Есть дети, которые легко могут справляться с нападками других людей, но большинству это сложно дается, и это дополнительная нагрузка на психологически еще хрупкого, юного человечка», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она уточнила, что ребенку некомфортно, когда родители действуют «агрессивно», используя даже не вычурные имена, а, к примеру, имена нарицательные, такие как «Вилка, Иголка, Банка». Стремление взрослых выбрать странное имя ребенку может говорить и о психологическом состоянии самого родителя, обратила внимание специалист.

«Если родители не осознают, что они творят, то им необходимо проходить личную психотерапию. Потому что, как правило, когда родитель неосознанно (а зачастую это неосознанно) своему ребенку усложняет жизнь таким неодобряемым, непривычным именем — таким образом он бросает вызов миру и проявляет агрессию по отношению к своему ребенку. Если психолог, психотерапевт работает с таким родителем, то выясняется, что на самом деле там очень много обид и боли осталось в детстве, и каким-то неосознанным образом родитель пытается вытеснить это на своем ребенке. Через имя пытается создать такие условия, чтобы ребенку приходилось сражаться, биться. А родитель будет либо рядом смотреть и поддерживать ребенка, либо, напротив, на ребенка тоже нападать, говорить, сам во всем виноват, и смотреть, каким образом ребенок будет выпутываться», — подчеркнула Наумова.

Сама она поддерживает новую инициативу Госдумы и считает важным на уровне ЗАГСа не позволять некоторым именам «оказываться в свидетельстве о рождении». Правда, как на практике это будет выглядеть, пока ясно не до конца. Из слов Буцкой следует, что планируется создать некий «большой закрытый список» разрешенных имен. На момент написания материала «Газете.Ru» не удалось связаться с депутатом, чтобы уточнить детали грядущего законопроекта.

«Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная. <…> Как только мы находим вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена, то уже готовы к внесению», — обещала депутат.