Россиян предостерегли от покупки дешевых корсетов для осанки на маркетплейсах

Покупка дешевого корсета для осанки на маркетплейсе не исправляет сутулость, а ведет к ухудшению здоровья спины. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Максим Лавров.

Он пояснил, что корсет искусственно фиксирует позвоночник, забирая на себя функцию мышц. Пока человек носит бандаж, его собственные мышцы спины не работают.

«При регулярном ношении собственный мышечный корсет стремительно слабеет и атрофируется. Стоит снять эту конструкцию, как позвоночник буквально осыпается, ведь держать его больше нечему, и сутулость становится еще сильнее», — подчеркнул Лавров.

Ортопедические корсеты должен подбирать только врач строго по показаниям — например, после серьезных травм или операций. Для исправления привычной сутулости нужна не искусственная поддержка, а движение: лечебная физкультура, укрепление кора и мышц спины, заключил специалист.

Врач-ревматолог АО «Медицина» Наталья Степанова до этого рассказала, как сохранить суставы после 50 лет. По ее словам, важны поддержание оптимального веса, регулярная умеренная физическая активность, полноценное поступление кальция, витамина D, магния и омега-3 — жирных кислот.

