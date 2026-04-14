Российская студентка по указке аферистов купила болгарку и вскрыла чужой сейф

В Кирове 20-летняя студентка по указке мошенников вскрыла чужой сейф болгаркой и украла деньги. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все началось с того, что 16-летней девушке позвонил лжекурьер маркетплейса, выманивший у школьницы персональные данные. Затем с ней связалась «сотрудница Минцифры» и сообщила о взломе аккаунта на «Госуслугах», а псевдосиловики запугали девушку обвинениями в госизмене и заставили провести видеообзор квартиры. Так злоумышленники обнаружили сейф и убедили жертву оставить ключи от него в тайнике у школы.

Позже мать школьницы нашла сейф вскрытым и недосчиталась более 390 тысяч рублей, вернувшись домой — правоохранители поймали исполнительницу в поезде на станции в Нижнем Новгороде, ей оказалась 20-летняя студентка из Екатеринбурга.

В сумке у девушки нашли похищенные деньги. Она призналась, что до этого сама стала жертвой аферистов. По заданию преступников студентка купила болгарку, вскрыла чужой сейф и украла наличные, которые потом планировала отдать еще одному посреднику в Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Студентку отправили в изолятор, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

