Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Ребенок из Владивостока получит компенсацию от школы из-за травли

Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке суд встал на сторону ребенка и его матери в деле о травле в учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов региона Елену Оленеву.

По данным агентства, сверстники длительное время издевались над несовершеннолетним. При этом родительница пыталась разрешить ситуацию и обращалась к классному руководителю, но эффекта это не возымело. В результате ребенок был вынужден перейти в другую школу.

Мать обратилась в суд. В результате учебное заведение обязали выплатить семье 80 тысяч рублей. Помимо этого, они оплатят судебные расходы в размере 15 тысяч рублей.

Как рассказала детский психолог Наталья Наумова, в случае травли в школе в первую очередь важно обратиться к педагогам, а не разговаривать с родителями напрямую, так как люди бывают разными.

Например, некоторые могут избить ребенка за травлю, после чего тот станет еще агрессивнее. Также диалог с второй стороной может спровоцировать драку.

Ранее учитель применил силу против оскорблявшего его ученика в школе под Нижним Новгородом.

 
Теперь вы знаете
Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!