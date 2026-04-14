Ребенок из Владивостока получит компенсацию от школы из-за травли

Во Владивостоке за травлю ребенка со школы взыскали 80 тысяч рублей

Во Владивостоке суд встал на сторону ребенка и его матери в деле о травле в учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов региона Елену Оленеву.

По данным агентства, сверстники длительное время издевались над несовершеннолетним. При этом родительница пыталась разрешить ситуацию и обращалась к классному руководителю, но эффекта это не возымело. В результате ребенок был вынужден перейти в другую школу.

Мать обратилась в суд. В результате учебное заведение обязали выплатить семье 80 тысяч рублей. Помимо этого, они оплатят судебные расходы в размере 15 тысяч рублей.

Как рассказала детский психолог Наталья Наумова, в случае травли в школе в первую очередь важно обратиться к педагогам, а не разговаривать с родителями напрямую, так как люди бывают разными.

Например, некоторые могут избить ребенка за травлю, после чего тот станет еще агрессивнее. Также диалог с второй стороной может спровоцировать драку.

