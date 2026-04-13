Лесничества Подмосковья получат 120 новых спецмашин

Воробьев передал лесничествам 120 машин для тушения пожаров и патрулирования
shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье для лесничеств закупили 120 спецмашин, в том числе для тушения пожаров, патрулирования и хозяйственных работ. Очередную партию из 35 автоцистерн, лесовозов, тракторов и других машин профильным службам сегодня направил глава региона Андрей Воробьев.

«Для нас важно, чтобы все, кто занимается тушением пожаров, чувствовали нашу поддержку и видели, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы», — цитирует губернатора 360.ru.

В регионе более 40% территорий приходится на леса, которые притягивают местных жителей, выезжающих на природу. Для предотвращения пожаров здесь налажен мониторинг с помощью видеокамер, и, хотя система наблюдения будет совершенствоваться и дальше, без работников «на земле», которым требуется спецтехника, справиться не получится, подчеркнул Воробьев.

Всего в этом году для автопарка лесничеств закупят 123 спецмашины, включая 28 автомобилей для тушения пожаров, 27 для хозработ и 47 для патрулирования. Направят их в первую очередь в Луховицы, Балашиху, Егорьевск, Солнечногорск и другие населённые пункты. Так, к лесопожарной технике относятся в первую очередь автоцистерны, которые доставляют воду даже в отдалённые места, а для хозработ применяются машины для подготовки почвы и посадки саженцев, ухода за деревьями. Что касается патрулирования, то применяемые для этого машины позволяют в любую погоду добираться в самые глухие участки леса, выезжать на сигналы, пояснила старший участковый лесничий Елена Рычкова.

Технику российского и белорусского производства закупили за бюджетные средства. Вместе с пополнением автопарка параллельно ведётся и другая работа – лесовосстановление, уборка, принимаются различные противопожарные меры.

Ранее Воробьев сообщил о планах отремонтировать к 2028 году 5 тыс. домов в Подмосковье.

 
