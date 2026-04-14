Россиянка засудила школу за травлю ее ребенка

Жительница Владивостока взыскала 80 тысяч рублей со школы за травлю ее ребенка. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, травля и издевательства со стороны одноклассников над ребенком в школе происходили в течение длительного времени. Мать обращалась к классному руководителю, однако поддержки со стороны руководства учебного заведения не получила. Ребенку пришлось сменить место учебы.

Оленева сообщила, что со школы в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Также учебное заведение должно покрыть судебные издержки матери в размере 15 тысяч рублей.

По данным исследования, 58% молодых россиян сталкивались с различными формами насилия: физическим, психологическим, сексуализированным или буллингом. Случаи пережитого насилия чаще отмечали девушки – более 71%. Среди юношей подобный опыт пережили свыше 45%. При этом для девушек основными зонами риска являются психологическое насилие (54%), буллинг (43%) и сексуализированное насилие (38%), тогда как для юношей – психологическое насилие (31%), буллинг (26%) и физическое насилие (24%). Наибольшая частота случаев насилия приходится на возрастной период с 12 до 17 лет, как у девушек, так и у юношей.

Ранее психолог объяснила родителям, как защитить ребенка от травли в детском саду и школе.

 
Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
