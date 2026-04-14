Жителю Техаса грозит до 30 лет тюрьмы за нападение на дом главы OpenAI

Власти США предъявили обвинения мужчине, бросившему коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (на фото) в Сан-Франциско и угрожавшему сотрудникам штаб-квартиры компании, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США.

Сообщается, что 20-летний Дэниел Морено-Гама отправился из Техаса в Сан-Франциско с целью ликвидировать Альтмана и поджечь штаб-квартиру OpenAI. Он успел атаковать частный дом предпринимателя, однако его задержали возле здания штаб-квартиры компании. При себе у него были устройства для поджога, канистра с керосином, зажигалка и манифест, в котором содержится критика разработчиков искусственного интеллекта (ИИ).

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы за повреждение и попытку уничтожения собственности с помощью взрывных устройств, а также до 10 лет — за хранение огнестрельного оружия без соответствующей регистрации.

Инцидент произошел утром 10 апреля, когда 20-летний житель Техаса бросил бутылку с зажигательной смесью в ворота резиденции Альтмана.

Ранее дом главы OpenAI Альтмана подвергся второму нападению за неделю.