Россиянам грозит до четырех лет тюрьмы за неправильную аватарку

Юрист Хаминский: за нарушения на аватарке грозят штрафы и до 4 лет тюрьмы

Российские пользователи могут самостоятельно выбирать изображения и фотографии для создания аватарок в соцсетях, однако важно помнить о действующих правилах. В том числе нельзя нарушать авторские права, а за размещение экстремистской и нацистской символики грозит уголовная ответственность, напомнил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что право на изображение гражданина охраняется статьей ГК РФ, а публикация и использование фото без согласия человека недопустимы. Исключением могут быть только ситуации, когда это требуется в общественных или публичных интересах.

Поэтому размещение на аве фотографии другого человека, даже широко известного, может закончиться требованием удалить снимок и выплатить компенсацию – например, если аккаунт использовали в предпринимательских целях, пояснил Хаминский.

«Помимо гражданско-правовой, размещение некоторых изображений может повлечь и уголовную ответственность. – предупредил он. — В любом случае запрещено размещать в интернете изображения с экстремистской и нацистской символикой, изображения, нарушающие частную жизнь, авторские права».

По словам юриста, если человек один раз разместил на аватарке экстремистскую или нацистскую символику, то за это грозит только административная ответственность. Однако в случае повторного нарушения последует уголовное наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, заключил Хаминский.

Ранее врача из Москвы наказали за аватарку в Telegram.