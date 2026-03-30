У 25-летней актрисы из «Ривердэйла» обнаружили рак мозга

Актриса Алеа О'Ши сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей диагностировали рак мозга в 25 лет.

Алеа О'Ши начала бороться с раком в ноябре 2025 года. Сейчас она собирает средства на лечение у поклонников. Как объяснила актриса, часть терапии и процедур не покрываются частной медицинской страховкой. Ее семья не может себе позволить покрыть полностью лечение. Представители артистки сообщили, что в ближайшее время ей потребуется новая операция.

Алеа О'Ши играла в таких проектах, как «Ривердэйл», «Невидимое», «Сисси», «Бароны», «Помоги мне, Тодд», «Кунг-фу», «Пришло время вернуться домой к Рождеству», «Домой и в путь».

В марте российской блогерше Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) диагностирована четвертая стадия рака желудка. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее Лерчек отказалась от лечения за границей.