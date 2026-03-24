У берегов Крита выловили способную перегрызть металл гигантскую ядовитую рыбу

Восьмикилограммовый ядовитый иглобрюх, которого в Греции называют лагоцефалом, был выловлен у побережья Ираклиона и вызвал беспокойство местных рыбаков по поводу стремительного распространения этого опасного вида в водах Крита. Об этом пишет Greek City Times.

Президент местной рыбацкой ассоциации Яннис Андрулакис выловил гигантский экземпляр у крепости Кулес.

«У нас был очень хороший улов сегодня, сети были полны иглобрюхов», — сказал Андрулакис, добавив, что еще несколько крупных экземпляров — некоторые весом до 9 кг — были выброшены обратно в море.

Ядовитый иглобрюх (Lagocephalus sceleratus) — одна из самых ядовитых рыб в мире. Её органы (кожа, печень, икра) содержат смертельный нейротоксин тетродотоксин, сильнее цианида. Достигает до 110 см в длину. Является инвазивным видом, проникшим из Индийского океана в Средиземное море через Суэцкий канал, где угрожает экосистеме и рыболовству.

Многие критские рыбаки сообщают, что вылавливают эту рыбу ежедневно, потому что море ею «буквально кишит» — она стала появляться даже на мелководье возле пляжей.

«Купальщикам нужно быть особенно осторожными», — предупредил местный рыбак Йоргос Андрулакис.

Эксперты предупреждают, что мощные зубы ядовитого иглобрюха способны перекусывать даже металл или дерево. Зафиксировано почти 200 случаев, когда эта рыба кусала людей. Она настолько ядовита, что ее нельзя употреблять в пищу.

Греческий центр морских исследований (HCMR) изъял улов Андрулакиса для дальнейшего изучения. Ихтиолог Манолис Метаксакис охарактеризовал этого иглобрюха как одну из крупнейших особей, зарегистрированных в регионе, и заявил о необходимости исследовать его в лаборатории.

Ранее россиянин купил в магазине ядовитую парализующую рыбу под видом скумбрии.