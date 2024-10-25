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Суд наложил арест на драгоценности, изъятые по делу экс-полковника МВД Долгих

Суд арестовал 160 драгоценностей, изъятых по делу экс-полковника МВД Долгих

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Depositphotos

Суд в Москве наложил арест на около 160 драгоценностей, которые были изъяты по уголовному делу в отношении бывшего замначальника управления строительства и расквартирования тыла главного командования внутренних войск МВД России Игоря Долгих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах указано, что арестованы женские золотые украшения, которые были найдены при обыске: цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги и часы.

Адвокат владелицы имущества настаивал на том, что его клиентка не является подозреваемой или обвиняемой, поэтому арест драгоценностей необоснован в рамках уголовного дела.

Однако суд согласился с доводами следствия, которое считает, что золотые украшения приобретались за счет средств, полученных преступным путем.

Судья пришел к выводу о наличии взаимосвязи между арестованным имуществом и уголовным делом с учетом заработка Долгих и стоимости драгоценностей.

По версии следствия, с 2006 по 2017 год Долгих купил шесть объектов недвижимости в многоквартирных домах, возведенных для сотрудников внутренних войск МВД. Полковник скрыл факт покупки, недвижимость он зарегистрировал на свою сестру.

На правоохранителя дал показания бизнесмен Обид Ясинов, которого ранее заподозрили в мошенничестве и даче взяток. Проверка выявила несоответствие доходов и расходов полковника.

Ранее суд конфисковал у экс-полковника МВД Игоря Долгих пять квартир в Москве.

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