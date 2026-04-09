В РФ удвоят число оснований для выдворения мигрантов

В России удвоят количество оснований для выдворения мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в понедельник, 13 апреля, Совет Госдумы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан.

На сегодняшний день в российском законодательстве, отметил Володин, в качестве меры ответственности для иностранных граждан предусмотрено в 22 статьях, среди которых: незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений; нарушение иммиграционных правил, режима госграницы и др.

Проектом закона предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению. Среди них: нарушение общественного порядка; неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции; дискредитация ВС РФ, распространение оскорбляющей человеческое достоинство информации, призывы к введению санкций.

Володин добавил, что за ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы.

В конце марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов сообщил, что Россия и Афганистан ведут переговоры на экспертном уровне о привлечении афганских трудовых мигрантов для покрытия дефицита кадров.

Ранее в Индии заявили о готовности увеличить поток рабочих в Россию.

 
