Россиянам объяснили, почему не стоит начинать день с новостей

Врач Федорович посоветовал не читать новости в первые 45 минут после сна

Читать новости сразу после пробуждения не стоит, поскольку утром информационный поток, особенно негативный, сильнее всего влияет на психику. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил врач-психотерапевт Александр Федорович.

«В первые 30–45 минут после пробуждения уровень кортизола естественным образом повышается на 50–75% от ночного базального уровня. Этот механизм необходим для активации организма, однако в этот период он особенно чувствителен к дополнительным стрессовым факторам», — объяснил специалист.

Нагружая себя утренними новостями о катастрофах и конфликтах, человек рискует заработать эмоциональное истощение уже к обеду, добавил он.

До этого Федорович рассказал, что в отличие от позитивных, страшные новости пробуждают самую древнюю часть человеческого мозга — ту, которая отвечает за выживание. Именно поэтому, по его словам, интерес к негативным событиям всегда выше.

