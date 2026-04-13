Психотерапевт объяснил, почему страшные новости вызывают больше интереса, чем позитивные

В отличие от позитивных, страшные новости пробуждают самую древнюю часть человеческого мозга — ту, которая отвечает за выживание. Именно поэтому интерес к негативным событиям всегда выше, сообщил в беседе с «Радио 1» врач-психотерапевт Александр Федорович.

По его словам, во время чтения новостей о трагедиях и катаклизмах мозг получает сигнал об опасности, после чего происходит замирание у экрана, хотя разумом можно понять, что угрозы нет.

«Мозг начинает лихорадочно собирать информацию: как это произошло? Почему? Кто виноват? Как мне этого избежать? Он пытается восстановить контроль над ситуацией. Но парадокс в том, что чем больше страшных новостей вы потребляете, тем меньше контроля вы чувствуете. Тревога не утихает, а нарастает» — отметил специалист.

Понимание этого механизма — уже половина успеха: в будущем можно контролировать поток информации, подчеркнул он.

Как сообщает медиахолдинг Rambler&Co по результатам собственного исследования, в 2025-2026 годах модель медиапотребления в России изменилась: аудитория все чаще отказывается от фонового просмотра ленты в пользу точечных сценариев, связанных с конкретным интересом или задачей.

Отмечается, что одновременно сокращается разница в продолжительности сессий между мобильными устройствами и десктопом, а субботний вечер становится новым прайм-таймом.

