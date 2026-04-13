Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Психотерапевт объяснил, почему страшные новости вызывают больше интереса, чем позитивные

Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В отличие от позитивных, страшные новости пробуждают самую древнюю часть человеческого мозга — ту, которая отвечает за выживание. Именно поэтому интерес к негативным событиям всегда выше, сообщил в беседе с «Радио 1» врач-психотерапевт Александр Федорович.

По его словам, во время чтения новостей о трагедиях и катаклизмах мозг получает сигнал об опасности, после чего происходит замирание у экрана, хотя разумом можно понять, что угрозы нет.

«Мозг начинает лихорадочно собирать информацию: как это произошло? Почему? Кто виноват? Как мне этого избежать? Он пытается восстановить контроль над ситуацией. Но парадокс в том, что чем больше страшных новостей вы потребляете, тем меньше контроля вы чувствуете. Тревога не утихает, а нарастает» — отметил специалист.

Понимание этого механизма — уже половина успеха: в будущем можно контролировать поток информации, подчеркнул он.

Как сообщает медиахолдинг Rambler&Co по результатам собственного исследования, в 2025-2026 годах модель медиапотребления в России изменилась: аудитория все чаще отказывается от фонового просмотра ленты в пользу точечных сценариев, связанных с конкретным интересом или задачей.

Отмечается, что одновременно сокращается разница в продолжительности сессий между мобильными устройствами и десктопом, а субботний вечер становится новым прайм-таймом.

Ранее россияне поделились ожиданиями от Рунета в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
