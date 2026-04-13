Россияне стали более избирательными в выборе контента

В 2025-2026 годах модель медиапотребления в России изменилась: аудитория все чаще отказывается от фонового просмотра ленты в пользу точечных сценариев, связанных с конкретным интересом или задачей. Об этом на основе собственного исследования сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что одновременно сокращается разница в продолжительности сессий между мобильными устройствами и десктопом, а субботний вечер становится новым прайм-таймом.

По оценке аналитиков, после периода относительной стабильности по времени потребления и типам устройств дальнейший рост в 2026 году будут обеспечивать не столько сами визиты, сколько глубина взаимодействия с материалами и избирательность аудитории.

В Rambler&Co также отметили, что зимой 2026 года основными источниками трафика оставались прямые заходы и органический поиск.

CDO медиахолдинга Rambler&Co Александр Киселев назвал происходящее переходом от количества касаний к качеству внимания. По его оценке, в перспективе выигрывать будут те медиаресурсы, которые помогают пользователю решать конкретную задачу или закрывать персональный интерес.

Согласно исследованию, тематические предпочтения аудитории также становятся более сегментированными по возрастам. У пользователей 18-24 лет растет интерес к геймингу и культуре, аудитория 25-34 лет проявляет повышенное внимание к технологиям, автомобилям и спорту, у группы 35-44 лет усиливается интерес к криминальной тематике и новостям шоу-бизнеса. У читателей старше 44 лет при сохранении интереса к криминалу и шоу-бизнесу доминирующей темой остается политика.

В числе наиболее востребованных зимой 2026 года тематик аналитики выделили праздничный и календарный контент, кино, сериалы, ностальгические материалы, гейминг, финансы, научную мистику, а также здоровье и образ жизни.

Опросы Rambler&Co, проведенные весной 2026 года, также показали запрос россиян на более осознанное и прикладное потребление информации в Сети: 51% респондентов назвали чтение новостей в СМИ главным ежедневным онлайн-сценарием, а 53% сообщили, что все чаще ощущают усталость от алгоритмических лент и потока развлекательного ИИ-контента.

Исследование основано на внутренних данных активов Rambler&Co, включая «Ленту.ру», «Газету.Ru», «Чемпионат» и портал «Рамблер», а также на панельных опросах интернет-пользователей по всей России.