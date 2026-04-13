Врач перечислила продукты, которые должны быть в рационе после 60 лет

Врач Залетова: творог и рыба должны быть в рационе после 60 лет

После 60 лет людям полезно включать в свой рацион питания зерненый творог, чтобы избежать потери мышечной массы на фоне плохого усвоения белка. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, молочный белок усваивается легче, чем мясной. К его источникам также относятся яйца, холин в их составе также поможет поддерживать когнитивные функции. Твердые сыры, такие как пармезан, гауда, кунжутные паста и масло помогут восполнить дефицит кальция и витамина В12, который направляет его из крови в кости. Ими также богата листовая зелень (шпинат, руккола, капуста кейл), однако, перед употреблением ее стоит легко припускать на пару, чтобы снизить содержание щавелевой кислоты.

«Еще очень важно следить, чтобы в рационе присутствовали омега-3 жирные кислоты. Их высокий индекс в эритроцитах крови у людей старше 65 лет связан с более медленным снижением объема серого вещества мозга и меньшим риском болезни Альцгеймера. Самыми бюджетными, но при этом рекордными по содержанию омега-3 продуктами являются скумбрия холодного копчения и сельдь пряного посола», — отметила Залетова.

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого говорил, что людям в пожилом возрасте требуется не менее продолжительный сон, чем молодым. Специалист объяснил, что в пожилом возрасте снижаются качество сна и количество его глубоких стадий. Также люди сталкиваются с большим числом ночных пробуждений. Однако такие изменения являются нормой.

Ранее стало известно, кому грозит рак мозга, как у Заворотнюк и Фриске.