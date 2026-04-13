Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Врач перечислила продукты, которые должны быть в рационе после 60 лет

Врач Залетова: творог и рыба должны быть в рационе после 60 лет
Irina Burakova/Shutterstock/FOTODOM

После 60 лет людям полезно включать в свой рацион питания зерненый творог, чтобы избежать потери мышечной массы на фоне плохого усвоения белка. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, молочный белок усваивается легче, чем мясной. К его источникам также относятся яйца, холин в их составе также поможет поддерживать когнитивные функции. Твердые сыры, такие как пармезан, гауда, кунжутные паста и масло помогут восполнить дефицит кальция и витамина В12, который направляет его из крови в кости. Ими также богата листовая зелень (шпинат, руккола, капуста кейл), однако, перед употреблением ее стоит легко припускать на пару, чтобы снизить содержание щавелевой кислоты.

«Еще очень важно следить, чтобы в рационе присутствовали омега-3 жирные кислоты. Их высокий индекс в эритроцитах крови у людей старше 65 лет связан с более медленным снижением объема серого вещества мозга и меньшим риском болезни Альцгеймера. Самыми бюджетными, но при этом рекордными по содержанию омега-3 продуктами являются скумбрия холодного копчения и сельдь пряного посола», — отметила Залетова.

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого говорил, что людям в пожилом возрасте требуется не менее продолжительный сон, чем молодым. Специалист объяснил, что в пожилом возрасте снижаются качество сна и количество его глубоких стадий. Также люди сталкиваются с большим числом ночных пробуждений. Однако такие изменения являются нормой.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!