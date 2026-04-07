Россияне поделились ожиданиями от Рунета в 2026 году

Rambler&Co: 51% россиян не представляют Рунет без чтения новостей
Более половины россиян (51%) не представляют Рунет без чтения новостей в СМИ, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 21% россиян обязательно переписываются в мессенджерах, 13% постоянно пользуются полезными сервисами, 9% не могут представить Рунет без авторских каналов, а 6% — без видеороликов и стримов.

По данным опроса, 53% россиян начали уставать от алгоритмических лент и потока генеративного ИИ-контента, 18% респондентов стали реже пользоваться Рунетом, а 19% постоянно встречают использование ИИ-сервисов.

Что касается мессенджеров, 37% россиян пользуются только одним сервисом, 32% — двумя, а 31% респондентов подключают не менее трех мессенджеров.

В ходе исследования выяснилось, что 6% положительно воспринимают рост созданного с помощью ИИ контента, 18% относятся нейтрально, 34% заявили, что им трудно отличать факты от вымысла, а 36% беспокоятся, что не всей информации можно доверять.

Также 38% респондентов назвали избыточность недостоверного контента главным вызовом для Рунета, 31% — безопасность данных и приватность, 10% — информационную перегрузку, 12% — зависимость от алгоритмов, а 9% — нехватку живого общения.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 марта по 2 апреля 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 164 интернет-пользователя.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
