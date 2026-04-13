Россиянам рассказали о практиках, которые снимут стресс

Специалист Кульминская: телесные практики помогут снять стресс
Телесные практики помогут справиться с хроническим стрессом в условиях постоянной информационной нагрузки и быстрого ритма жизни. Об этом RuNews24.ru рассказала создатель бренда натуральной косметики «CastPlanet» Юлия Кульминская.

По ее словам, люди зачастую не замечают симптомы усталости и напряжения, что грозит развитием тревожности и проблем со сном. Чтобы исправить это, можно воспользоваться практикой медленного дыхания с более длинным выдохом. Это поможет телу переключиться в режим восстановления, снять напряжение и вернуть ощущение внутреннего спокойствия. Кроме того, можно принять теплую ванну со специальными чаями на основе соли и трав.

«В практике чаще всего видно, что именно вода быстрее всего возвращает человека в контакт с телом. А если добавить простые и понятные составы, эффект становится глубже», — отметила Кульминская.

Ученые из Германского центра интегративных исследований биоразнообразия и Центра экологических исследований имени Гельмгольца до этого установили, что прослушивание звуков родной природы оказывает более выраженный положительный эффект на психическое состояние, чем записи экзотических экосистем.

