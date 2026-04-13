Россиянам рассказали о практиках, которые снимут стресс

Телесные практики помогут справиться с хроническим стрессом в условиях постоянной информационной нагрузки и быстрого ритма жизни. Об этом RuNews24.ru рассказала создатель бренда натуральной косметики «CastPlanet» Юлия Кульминская.

По ее словам, люди зачастую не замечают симптомы усталости и напряжения, что грозит развитием тревожности и проблем со сном. Чтобы исправить это, можно воспользоваться практикой медленного дыхания с более длинным выдохом. Это поможет телу переключиться в режим восстановления, снять напряжение и вернуть ощущение внутреннего спокойствия. Кроме того, можно принять теплую ванну со специальными чаями на основе соли и трав.

«В практике чаще всего видно, что именно вода быстрее всего возвращает человека в контакт с телом. А если добавить простые и понятные составы, эффект становится глубже», — отметила Кульминская.

Ученые из Германского центра интегративных исследований биоразнообразия и Центра экологических исследований имени Гельмгольца до этого установили, что прослушивание звуков родной природы оказывает более выраженный положительный эффект на психическое состояние, чем записи экзотических экосистем.

Ранее была названа дневная норма кофе для защиты от стресса и депрессии.