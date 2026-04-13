Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

«Резко разговелись»: в России зафиксировали вспышку панкреатита после Пасхи

Терапевт Чернышова объяснила вспышку панкреатита среди россиян после Пасхи
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

В России после Пасхи врачи зафиксировали вспышку панкреатита и холецистита, выросло количество госпитализаций пациентов, которые неправильно вышли из поста и резко сменили рацион. Это связано с изменением ферментного состава в организме и сильной нагрузкой на ЖКТ, объяснила в беседе с Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Постящиеся россияне в течение семи недель ограничивали питание, в результате чего в организме стало вырабатываться меньше ферментов для переваривания жиров и белков, поджелудочная железа работала в экономном режиме, изменился микробный состав в кишечнике. Резкое разговение, смена рациона приводит к внезапной нагрузке на органы пищеварения, поэтому выходить из поста врачи советуют постепенно, подчеркнула специалист.

По словам Чернышовой, на смену рациона должно уходить три дня для здоровых людей и десять дней – для людей с холециститом. Если человек ранее перенес операцию, то для него врачи должны составить индивидуальную схему. Каждый прием пищи должен включать в себя растительную еду, зелень, клетчатку – это поможет организму в переваривании.

«Стараемся добавлять одно скоромное блюдо в один приём пищи. Не нужно в один приём есть и буженину, и варёные яйца, и что-то сложно приготовленное из мяса и ещё заедать куличами, — пояснила врач. — Если на завтрак съесть только яйцо, а на обед добавить кусочек мяса к обычной постной еде — мы выходим очень плавно».

Куличи после выхода из поста можно есть строго после основного приема пищи и не более одного куска весом до 50 граммов, подчеркнула терапевт. Она также посоветовала не пить пищеварительные ферменты здоровым людям – организм должен справляться без них. Что касается тех, у кого есть заболевания ЖКТ, то лучше питаться по разработанной врачом схеме, заключила Чернышова.

До этого врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефёдова рассказала «Газете.Ru», что пост – это перестройка работы всей пищеварительной системы и переход на «замедленный» режим. При выходе из поста, по ее мнению, следует исключить из рациона жирные сорта красного мяса, колбасы и копчености, жареные блюда и концентрированные мясные бульоны, кондитерские изделия с обилием крема и сахара, а также алкоголь.

Ранее врач объяснила, как отличить холецистит от панкреатита по боли.

 
Теперь вы знаете
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
