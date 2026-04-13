«Резко разговелись»: в России зафиксировали вспышку панкреатита после Пасхи

В России после Пасхи врачи зафиксировали вспышку панкреатита и холецистита, выросло количество госпитализаций пациентов, которые неправильно вышли из поста и резко сменили рацион. Это связано с изменением ферментного состава в организме и сильной нагрузкой на ЖКТ, объяснила в беседе с Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Постящиеся россияне в течение семи недель ограничивали питание, в результате чего в организме стало вырабатываться меньше ферментов для переваривания жиров и белков, поджелудочная железа работала в экономном режиме, изменился микробный состав в кишечнике. Резкое разговение, смена рациона приводит к внезапной нагрузке на органы пищеварения, поэтому выходить из поста врачи советуют постепенно, подчеркнула специалист.

По словам Чернышовой, на смену рациона должно уходить три дня для здоровых людей и десять дней – для людей с холециститом. Если человек ранее перенес операцию, то для него врачи должны составить индивидуальную схему. Каждый прием пищи должен включать в себя растительную еду, зелень, клетчатку – это поможет организму в переваривании.

«Стараемся добавлять одно скоромное блюдо в один приём пищи. Не нужно в один приём есть и буженину, и варёные яйца, и что-то сложно приготовленное из мяса и ещё заедать куличами, — пояснила врач. — Если на завтрак съесть только яйцо, а на обед добавить кусочек мяса к обычной постной еде — мы выходим очень плавно».

Куличи после выхода из поста можно есть строго после основного приема пищи и не более одного куска весом до 50 граммов, подчеркнула терапевт. Она также посоветовала не пить пищеварительные ферменты здоровым людям – организм должен справляться без них. Что касается тех, у кого есть заболевания ЖКТ, то лучше питаться по разработанной врачом схеме, заключила Чернышова.

До этого врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефёдова рассказала «Газете.Ru», что пост – это перестройка работы всей пищеварительной системы и переход на «замедленный» режим. При выходе из поста, по ее мнению, следует исключить из рациона жирные сорта красного мяса, колбасы и копчености, жареные блюда и концентрированные мясные бульоны, кондитерские изделия с обилием крема и сахара, а также алкоголь.

