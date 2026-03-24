Пьяный россиянин из ревности поджег машину бывшей жены

В Урюпинске полиция задержала 44-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке поджога автомобиля бывшей супруги. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

В полицию обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный пытался сжечь ее «Ладу Гранту», припаркованную у дома. Оперативники установили, что к преступлению причастен бывший муж женщины.

Пьяный мужчина приревновал бывшую жену и решил отомстить. Он взял пустую стеклянную бутылку, наполнил ее горючей жидкостью, подошел к машине, установил бутылку на капот, поджег и скрылся. Однако мать потерпевшей увидела возгорание из окна и сообщила дочери. Женщина выбежала на улицу и самостоятельно потушила огонь. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

До этого в Кузбассе мужчина сжег дом возлюбленной за отказ возобновить отношения. Патрульные заметили горящий частный дом и вызвали пожарных. Выяснилось, что причиной стал поджог, а ущерб превысил 500 тысяч рублей. Хозяйка в это время находилась в другом месте.

Ранее якутянин изрезал ножом собутыльников и пытался сжечь многоэтажку.