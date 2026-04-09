Россиянам объяснили, когда весенняя «хандра» может оказаться гормональным сбоем

ПНИПУ: за весенней депрессией могут скрываться нарушения в работе гормонов

Весенний упадок сил и апатию часто списывают на «сезонную депрессию», однако такого диагноза в медицине не существует. Как объяснили ученые Пермского Политеха, за этим состоянием могут скрываться нарушения в работе эндокринной системы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Ларисы Волковой, так называемая «эндокринная депрессия» развивается как следствие гормональных сбоев — при нарушениях работы щитовидной железы, надпочечников или половых желез.

Настроение человека определяется не только внешними факторами, но и биохимией мозга. Как пояснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов, эмоциональный фон регулируется нейромедиаторами — прежде всего серотонином и дофамином. При этом на их баланс напрямую влияет эндокринная система.

«Избыток гормонов щитовидной железы может вызывать тревожность и раздражительность, а их недостаток — замедление процессов, апатию и вялость», — отметила Волкова.

Весной риск таких нарушений возрастает. По словам Валерия Литвинова, к концу зимы организм испытывает дефицит важных веществ — йода, селена, железа и витаминов группы B и D. Одновременно увеличивается нагрузка: удлиняется световой день, меняется режим сна, активизируется обмен веществ. Если ресурсов недостаточно, эндокринная система может дать сбой.

Чаще всего такие нарушения проявляются не классической депрессией, а астеническим синдромом — состоянием выраженной усталости и истощения.

«При гипотиреозе — недостаточной функции щитовидной железы — снижается уровень тироксина, что замедляет метаболизм и влияет на работу мозга», — объяснил ученый.

Среди характерных признаков — сонливость, отеки, ощущение холода, выпадение волос, перебои в работе сердца. В отличие от психогенной депрессии, при эндокринных нарушениях настроение обычно меняется постепенно и без резких перепадов.

При появлении таких симптомов специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Как отметила Лариса Волкова, для диагностики может потребоваться комплексное обследование: анализы крови на гормоны щитовидной железы, надпочечников и половых желез, уровень глюкозы, а также УЗИ и, при необходимости, дополнительные методы визуализации.

Лечение направлено на восстановление гормонального фона. По словам исследовательницы, при правильно подобранной терапии улучшение часто наступает уже через несколько недель. Однако даже после нормализации гормонов эмоциональное состояние может оставаться нестабильным — в этом случае важна психотерапия.

Ученые подчеркнули, что снизить риск эндокринных сбоев весной помогают нормализация режима сна, сбалансированное питание, умеренная физическая активность и внимательное отношение к своему состоянию. Если же симптомы сохраняются, откладывать визит к специалисту не стоит.

