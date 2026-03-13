Психолог назвал истинные причины весенней хандры

Весной многие люди сталкиваются с ухудшением психического здоровья и погружаются в негативные переживания – это так называемая сезонная хандра. Она не связана с весенним обострением заболеваний, а относится больше к тем, кто вместе с оттепелью ожидал такой же «душевной оттепели», но не дождался ее, рассказал кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

«Все вокруг расцветает, солнышко, птички поют — радостно. А у человека депрессивное состояние. И если у него есть мнение, что он какой-то плохой и неправильный, раз его даже весна не может порадовать, это может еще больше ввергнуть его в пучину негатива», — пояснил специалист.

Он призвал не считать, что приход весны обязательно позитивно должен отражаться на всех людях, подчеркнув, что плохое настроение в любое время года – это нормально и не должно расцениваться как катастрофа.

Улучшение настроения в меньшей степени связано с погодой и в большей – с биохимическими процессами в организме. Поэтому весной многим становится лучше на фоне того, что многие процессы запускаются из-за обилия солнечного света, однако не на всех это работает одинаково, подчеркнул психолог. Есть люди, которые не ощущают эффекта от притока серотонина от солнца, плюс к этому могут добавиться жизненные проблемы.

Хорс также призвал не верить тому, что весной все начинают чувствовать себя лучше, напомнив, что большинство людей просто не показывают свое внутреннее состояние.

«Некоторые смотрят на окружающих и думают, что весна пришла и все веселятся, но это не всегда так. Люди часто врут и притворяются, что у них все хорошо, компенсируя таким образом какие-то свои болезненные отношения в семье или другие проблемы», — заключил специалист.

