Общество

Россиянам объяснили, как быстро похудеть после Пасхи

Нутрициолог Миронов: после Пасхи необходимо плавно запустить метаболизм
Alexandra Harashchenko/Shutterstock/FOTODOM

Резкая прибавка в весе после пасхального застолья обычно связана не с жировыми отложениями, а с отеком. Сладкие куличи и жирная творожная пасха дают мощный углеводный удар и задерживают в тканях воду. Об этом в беседе с РИАМО сообщил нутрициолог Артем Миронов.

По словам эксперта, главная ошибка после переедания — садиться на жесткий детокс или голодать. Организм, находящийся в стрессовом состоянии, воспримет резкий голод как угрозу и начнет панически запасать каждую калорию. Чтобы быстро прийти в форму, необходимо плавно запустить метаболизм.

Первым делом нужно убрать из поля зрения остатки праздничной выпечки и восстановить водный баланс: пить чистую воду, чтобы вымыть из организма лишний натрий и снять отечность, посоветовал Миронов.

«Овощные салаты сработают как щетка для перегруженного кишечника, а птица или белая рыба дадут сытость без тяжести. Замените изнурительные тренировки в зале на долгие прогулки. Шаги мягко разгонят лимфу и помогут сжечь излишки гликогена», — заключил он.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова до этого рассказала, сколько дней можно хранить кулич.

При комнатной температуре: если в помещении не выше +20°C, кулич остается безопасным до 3 дней. Важно беречь его от прямых солнечных лучей и влаги.

В холодильнике: срок увеличивается до 7 дней. Но есть нюанс — рыхлое тесто моментально впитывает посторонние запахи. «Кулич нужно накрыть пищевой пленкой или поместить в герметичный контейнер, как мы обычно храним дорогие сыры», посоветовала эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как правильно выходить из Великого поста.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
