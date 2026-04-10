Россиянам объяснили, как правильно выходить из Великого поста

Диетолог Мухина: мясо можно включить в рацион на следующий день после Пасхи
Врач-диетолог Марият Мухина в интервью RT рассказала, как правильно выходить из Великого поста. По ее словам, момент разговения вызывает мощный выброс желчи, поэтому важно не переусердствовать с объемами пищи. Начать стоит с яйца, творожной пасхи и кулича, при этом общий объем порции не должен превышать 300 граммов. Все остальное лучше отложить на некоторое время.

«В принципе, человек может перейти на мясо, например на говядину, уже на следующий день. За время поста не совсем исчезнут нужные ферменты, если человек нормально питался до него», — отметила специалист.

Если сразу начать есть, к примеру, холодец и пироги с разными начинками, это может привести к набору веса — нередко после поста люди прибавляют в весе не меньше, чем в новогодние праздники, добавила она.

Диетолог-нутрициолог София Кованова до этого предупреждала, что без вреда для здоровья можно употреблять не более трех вареных яиц в день.

По ее словам, яйца являются полноценным источником белка. Однако в этом продукте также содержится холестерин.

Ранее россиянам напомнили, сколько дней можно хранить кулич.

 
