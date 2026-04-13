Врач назвала продукт, полезный при низком гемоглобине и дефиците железа

Субпродукты – это важная часть рациона, ничем не уступающая по питательности обычному мясу, включая вырезку и филе. Такие продукты богаты гемовым железом, что делает их особенно полезными для людей с анемией, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва Общественной Службе Новостей.

Она пояснила, что субпродукты делятся на внутренние (печень, почки, сердце) и внешние (голова, уши). Несмотря на то, что они намного дешевле, по питательной ценности рыбе, мясу и птице они не уступают, являясь источником полноценного белка, жирорастворимых витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и полисахаридов, отметила врач.

«Во всех внутренних органах много гемового железа — это компонент, который в целом поддерживает здоровье любого человека, а для людей с анемией он полезен вдвойне, — добавила она. — Я обычно рекомендую пациентам с пониженным уровнем гемоглобина регулярно употреблять такие продукты — это помогает в коррекции состава крови».

В плане железа наиболее полезна печень – как говяжья, так и куриная, отметила Королёва. На второе место по полезности она поставила язык, отметив, что в нем также много гемового железа и полноценного белка. Также в числе самых насыщенных важными микроэлементами продуктов – сердце и лёгкие.

Субпродукты, помимо восстановления гемоглобина и железа, поддерживают также уровень коллагена в организме, что важно для костной ткани, объяснила диетолог.

По словам Королёвой, есть субпродукты следует один-два раза в неделю. Однако нужно учитывать и противопоказания – нельзя их употреблять в пищу при повышенном уровне мочевой кислоты, подагре. Это связано с высоким содержанием пуринов, за счет чего при наличии таких заболеваний есть риск их обострения, заключила врач.

До этого эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, что субпродукты содержат различные минералы, включая цинк и магний, которые помогают регулировать обмен веществ и поддерживать здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. В них также содержится лецитин, который положительно влияет на работу мозга. Регулярное употребление субпродуктов поможет быстро восстанавливать силы после физических и эмоциональных стрессов, подчеркнула эксперт.

