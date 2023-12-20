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Врач рассказала о пользе субпродуктов для здоровья

Врач Курбатова: субпродукты помогут поддержать здоровье костей и мышц

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Global Look Press

Субпродукты, к которым относятся печень, почки, сердце, язык, голова и другие, важно включать в свой рацион, потому что они приносят пользу организму человека. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, прежде всего это отличный источник белка, необходимого для поддержания здоровья мышц и органов, отметила врач. Помимо этого, в них содержатся различные минералы, включая цинк и магний, которые помогают регулировать обмен веществ и поддерживать здоровье костей и сердечно-сосудистой системы. В этих продуктах также содержится лецитин, который положительно влияет на работу мозга.

Курбатова отметила, что такие продукты подойдут для тех, кто хочет снизить вес. Регулярное употребление субпродуктов поможет быстро восстанавливать силы после физических и эмоциональных стрессов, заключила эксперт.

Исследователи из Эксетерского университета в Великобритании до этого рассказали, что употребление водорослей (спирулины и хлореллы) может обеспечить организм человека экологически чистым белком.

Ранее сообщалось, что в России разработают «резервный механизм» снижения цен на продукты.

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