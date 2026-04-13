Четыре километра травы загорелось в Ленобласти

В Ленобласти загорелось четыре километра травы

В Ленинградской области вспыхнуло четыре километра сухой травы, пожар потушили. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел в ночь на 13 апреля в Гатчинском районе у поселка Торфопредприятие — трава вблизи опоры линии электропередачи и автомобильной дороги вспыхнула и в результате пожар распространился на площади в четыре километра.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, в данный момент устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калининграде ребенок жег сухую траву и попал в больницу с ожогами.