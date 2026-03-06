Размер шрифта
Общество

Петербуржец по указанию мошенников распилил чужой сейф в Кемерове и украл миллион рублей

В Кемерове петербуржец по указанию мошенников распилил чужой сейф и украл деньги
Telegram-канал Полиция Кузбасса

В Кемерове 21-летний петербуржец по указанию мошенников вскрыл сейф в чужом доме и украл миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кузбассу.

Неизвестный позвонил 16-летней девушке из Кузбасса и представился сотрудником финмониторинга. Он заявил, что от ее имени оформлена доверенность на террориста. Запугав подростка, он потребовал фото жилья и информацию о имеющихся деньгах. Увидев на снимке сейф, мошенник приказал «декларировать накопления», иначе ее родителям якобы грозит уголовная ответственность.

Обманутая девушка назвала адрес и рассказала, когда взрослых не будет дома, а также оставила ключ под ковриком. Одновременно аферисты связались с петербуржцем, убедив его, что от его имени на Госуслугах оформили доверенность. Чтобы «помочь обезвредить преступников», он прилетел в Кемерово, купил болгарку, пошел в дом семьи девушки с помощью ключа под ковриком, распилил сейф и похитил деньги. Миллион рублей он затем передал сообщнику аферистов в Москве.

Полицейские задержали позже подозреваемого в Петербурге и доставили в Кемерово. Возбуждено уголовное дело о краже, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что москвичка отбирает квартиру у мужчины, потому что влюбилась в телефонного мошенника.

 
