Россиян предупредили об опасности резкого возобновления пробежек весной

Заниматься бегом нужно максимально осторожно, так как он оказывает сильную нагрузку на сердце и суставы. Такие тренировки приносят больше эмоциональную пользу, чем физическую, считает заслуженный врач России, физиотерапевт и рефлексотерапевт высшей категории Светлана Черных. С особой осторожностью нужно возвращаться к пробежкам после зимнего перерыва, обращая внимание и на скорость, и на интенсивность занятий, предупредила она в беседе с 360.ru.

Возобновляя пробежки, важно обратить внимание на правильную «дозировку» по времени, скорости и интенсивности, начиная с коротких и спокойных тренировок. Важно, чтобы они соответствовали возрасту и состоянию суставов, причем ориентироваться на это следует как новичкам, так и опытным бегунам. Даже у опытных марафонцев на следующий день после пробежек может появиться боль в коленных и голеностопных суставах, поэтому совет планирования занятий актуален для всех, подчеркнула Черных.

«Абсолютно для всех, потому что ко мне приходят теннисисты, бегуны. Вот не бегал, напрягал суставы, отдыхал, а потом пробежался, и суставы вылетели. Особенно коленные, они воспаляются, отекают, и эта история может продлиться долго», — пояснила врач.

При появлении боли она посоветовала нанести под пленку средство на основе гепарина или наложить теплый 10%-ный солевой компресс на 40–60 минут. Важно не игнорировать тревожные симптомы, включая отекшие пальцы – они говорят о сердечной недостаточности, подчеркнула врач.

Людям с хроническими заболеваниями в период обострения выходить на пробежку нельзя, предупредила специалист. В частности, к противопоказаниям, по ее словам, относятся острые инфекционные болезни, сердечная недостаточность и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Не стоит нагружать себя тренировками по бегу и тем, у кого слабо развита бронхо-легочная система или есть пороки мышечной системы тела. В таких случаях бег может лишь навредить, поэтому лучше заниматься просто ходьбой в умеренном темпе, заключила врач.

До этого врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что от участия в забегах следует отказаться людям с нестабильным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пропустить старт стоит и тем, кто недавно переболел ОРВИ, гриппом или другими инфекциями. Такие заболевания часто дают осложнения на сердце, поэтому интенсивные тренировки врач посоветовала отложить минимум на две–четыре недели.

