Россиян предупредили об опасности резкого возобновления пробежек весной

Физиотерапевт Черных: резкое возвращение к пробежкам грозит вылетом суставов
Заниматься бегом нужно максимально осторожно, так как он оказывает сильную нагрузку на сердце и суставы. Такие тренировки приносят больше эмоциональную пользу, чем физическую, считает заслуженный врач России, физиотерапевт и рефлексотерапевт высшей категории Светлана Черных. С особой осторожностью нужно возвращаться к пробежкам после зимнего перерыва, обращая внимание и на скорость, и на интенсивность занятий, предупредила она в беседе с 360.ru.

Возобновляя пробежки, важно обратить внимание на правильную «дозировку» по времени, скорости и интенсивности, начиная с коротких и спокойных тренировок. Важно, чтобы они соответствовали возрасту и состоянию суставов, причем ориентироваться на это следует как новичкам, так и опытным бегунам. Даже у опытных марафонцев на следующий день после пробежек может появиться боль в коленных и голеностопных суставах, поэтому совет планирования занятий актуален для всех, подчеркнула Черных.

«Абсолютно для всех, потому что ко мне приходят теннисисты, бегуны. Вот не бегал, напрягал суставы, отдыхал, а потом пробежался, и суставы вылетели. Особенно коленные, они воспаляются, отекают, и эта история может продлиться долго», — пояснила врач.

При появлении боли она посоветовала нанести под пленку средство на основе гепарина или наложить теплый 10%-ный солевой компресс на 40–60 минут. Важно не игнорировать тревожные симптомы, включая отекшие пальцы – они говорят о сердечной недостаточности, подчеркнула врач.

Людям с хроническими заболеваниями в период обострения выходить на пробежку нельзя, предупредила специалист. В частности, к противопоказаниям, по ее словам, относятся острые инфекционные болезни, сердечная недостаточность и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Не стоит нагружать себя тренировками по бегу и тем, у кого слабо развита бронхо-легочная система или есть пороки мышечной системы тела. В таких случаях бег может лишь навредить, поэтому лучше заниматься просто ходьбой в умеренном темпе, заключила врач.

До этого врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что от участия в забегах следует отказаться людям с нестабильным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пропустить старт стоит и тем, кто недавно переболел ОРВИ, гриппом или другими инфекциями. Такие заболевания часто дают осложнения на сердце, поэтому интенсивные тренировки врач посоветовала отложить минимум на две–четыре недели.

Ранее врач объяснила, нужно ли проходить 10 тысяч шагов в день.

 
Теперь вы знаете
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
