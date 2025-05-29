Почти половина россиян отмечают у себя синдром отличника

Лишь 12% россиян уверенно признали наличие у себя синдрома отличника. Более трети (36%) склонны считать, что они скорее имеют такие черты. 27% участников исследования затруднились с ответом, а 18% опрошенных отметили, что скорее не ощущают на себе тягот перфекционизма, тогда как 7% респондентов вообще не признают за собой признаки синдрома отличника.

Это показало исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее заметным признаком перфекционизма является высокий уровень тревожности, связанный с рабочими процессами, который отметили 48% респондентов. Еще 47% указали выгорание или постоянное чувство усталости. 43% опрошенных ощущают, что результаты их труда всегда могут быть лучше, и 40% признают, что перерабатывают и берут на себя слишком много задач.

Навязчивая проверка своей работы и фиксация на деталях затрагивает 36% опрошенных, как и сильный страх совершить ошибку. Чрезмерная самокритика также имеет место у 32% участников исследования, тогда как 31% испытывают трудности с делегированием и просьбой о помощи. Проблемы с расстановкой приоритетов из-за стремления к идеалу характерны для 21% респондентов.

«Синдром отличника — это психологический комплекс, проявляющийся в стремлении достигать высоких результатов и получать одобрение окружающих. Детское стремление к отличным оценкам и одобрению может перерасти в потребность постоянно доказывать свою успешность и страх неудач во взрослом возрасте — человек не может отпустить себя, так как ему надо сделать все правильно. Это может привести к сложностям в адаптации к жизни, эмоциональному истощению во взрослом возрасте, постоянному стрессу и невозможности получать удовольствие от жизни.

У взрослых синдром отличника проявляется в таких признаках, как нестабильная самооценка, зависящая от успехов, неудач и мнения окружающих, чрезмерная чувствительность к критике и похвале, страх допустить ошибку, гиперответственность, боязнь неудач. При этом на физическом уровне эти симптомы могут сопровождаться учащенным сердцебиением, дрожью, рассеянностью внимания», — комментирует Елена Шидловская, психолог Скандинавского Центра Здоровья.

В таком случае эксперт рекомендует обратиться к специалисту, который подберет необходимый комплекс мероприятий по психологической коррекции. Или посоветует успокоительные препараты, например магний, если речь идет об обычной тревожности, вызванной перенапряжением на работе. По данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, в апреле и первой половине мая 2025 года к предыдущему периоду февраль-март приобретали чаще всего в Туле (+22%), Тольятти (+15%), Владимире (+14%), Смоленске (+12%), Ростове-на-Дону и Воронеже (+11%).

Справиться с перфекционизмом стараются 64% опрошенных россиян. Для этого 55% респондентов устанавливают четкие границы между работой и личной жизнью, 53% стараются устанавливать реалистичные сроки, а 44% работают над принятием неидеального результата.

38% занимаются спортом или хобби, чтобы снять стресс и отвлечься от рабочих забот. По 35% респондентов отметили, что сознательно разрешают себе допускать небольшие ошибки, а также принимают БАДы или витамины для поддержки нервной системы. Еще 32% опрошенных учатся делегировать задачи, 22% обсуждают свои чувства с коллегами или друзьями, а 15% используют техники релаксации, такие как медитация и дыхательные упражнения, для снижения уровня стресса. Также 11% участников исследования указали, что обращаются за помощью к психологу, что является важным шагом к решению внутренних проблем.

Ранее россиянам дали советы, как отвечать, если нагрубило начальство.