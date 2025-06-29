Россияне стали намного активнее искать работу в судостроении

HeadHunter: россияне стали искать работу в судостроении на 27% чаще в 2025 году

Россияне, имеющие опыт работы в сфере судостроения, с января по июнь 2025 года разместили или обновили почти 9 тыс. резюме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года активность россиян, желающих найти работу в отрасли, выросла на треть (+27%), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню судостроителя 29 июня.

Активнее всего мониторят рынок на предмет вакансий в судостроении жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. На них соискателей приходится 58%, или более 5 тыс. резюме. Также интересуются работой в судостроении и ремонте плавсостава жители Москвы (13% резюме от общего числа в отрасли по стране), Челябинской области (6%), Нижегородской области (4%), Приморского края (4%), Архангельской области (3%).

«Примечательно, что число россиянок, желающих строить карьеру в судостроении, достигло 2,5 тыс., что составляет треть от всего соискательского рынка труда по данной сфере. При этом доля соискательниц в отрасли за год увеличилась на 2 п.п. Наиболее популярными профессиями среди россиянок, желающими связать свою профессиональную жизнь с судостроением, являются преимущественно офисные профессии: экономист (каждая десятая соискательница размещает резюме этой специальности), бухгалтер, менеджер по закупкам, делопроизводитель, секретарь. Однако есть и соискательницы, заинтересованные в инженерных и рабочих специальностях», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

С января по июнь 2025 года российские работодатели разместили более 12 тыс. вакансий в сфере судостроения и судоремонта (-6% за год). Регионами-лидерами по доле вакансий в отрасли традиционно остаются Санкт-Петербург (26% в общем объеме по стране с начала года), Удмуртия (12%), а также Приморский край (11%). В пятерку регионов по числу вакансий также входят Москва и Московская область.

Больше всего спрос на судостроителей за год вырос в Ленинградской области (+144% новых вакансий). Также в лидеры вышли Калининградская область (+88%), Хабаровский край (+80%) и Приморский край (+23%).

За год в отрасли изменились условия труда. Работодатели стали на 16% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта работы в судостроении.

Средняя предлагаемая зарплата судостроителям в России с января по июнь превысила 97 тыс. рублей (+8% за год). Наибольшие предлагаемые зарплаты в производственной и, в частности, в сфере судостроения сегодня предлагаются в вакансиях для машинистов (135 тыс. рублей), токарей (129 тыс.), начальников производства (122 тыс. рублей).

Наиболее востребованными вакансиями в судостроении в 2025 году оказались разнорабочий, слесарь, инженер-конструктор и токарь — на эти профессии приходится по 6% вакансий от общего объема по стране с начала года. Также в топ по востребованным профессиям в отрасли вошли профессии сварщика, экономиста, технолога, начальника производства. Примечательно, что наиболее значительно в отрасли по сравнению с прошлым годом возросла потребность именно в менеджерах. Так, спрос на 169% начальников производства у компаний-судостроителей увеличился на 169%. Рабочие профессии традиционно также прирастают в спросе: на 56% увеличилось количество новых вакансий для разнорабочих, на 44% — для маляров.

Ранее сообщалось, что россияне верят в «счастливую ручку» и «беременное кресло» на работе.