Парковка стала причиной стрельбы в Петербурге

В Петербурге произошла стрельба из-за парковки
В Петербурге парковочное место стало причиной стрельбы. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 11 апреля на проспекте Обуховской обороны. Между двумя водителями, которые не поделили парковочное место, вспыхнула ссора, переросшая в драку.

В ходе потасовки 48-летний мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в 38-летнего оппонента. В результате пострадавшего госпитализировали с ранением живота, его состояние оценили как удовлетворительное.

Полицейские задержали стрелка по горячим следам, у него изъяли травматическое оружие. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. Его поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Новосибирске сотрудник ДПС подрался из-за парковочного места жены, а она открыла огонь.

 
