Иранские силовики задержали полсотни «вражеских агентов»

Иранские силы правопорядка раскрыли организованную сеть из 50 агентов, передававших недружественным странам секретную информацию о безопасности республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление командования полиции в эфире гостелевидения.

Все подозреваемые задержаны, у них обнаружили и изъяли спутниковые телефоны и оружие. По словам представителя полиции, агенты собирали сведения об инфраструктуре, служебных помещениях, блокпостах и позициях силовиков.

По данным информагентства Mehr, семь человек были задержаны в городе Фалаварджан (провинция Исфахан) по подозрению в связи с оппозиционными каналами в соцсетях. Иранский телеканал SNN со ссылкой на командование безопасности района Натанз сообщил о задержании 26 обвиняемых в антиправительственной пропаганде в соцсетях.

Агентство Tasnim со ссылкой на прокуратуру провинции Ардебиль на северо-западе страны передает, что там был пойман агент израильского «Моссада»: его якобы задержали до того, как он успел отправить собранные данные своим кураторам.

Ранее иранская полиция нашла здание, где агенты Израиля делали дроны.