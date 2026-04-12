Иранские силовики задержали полсотни «вражеских агентов»

РИА Новости: власти Ирана заявили о поимке 50 шпионивших за силовиками агентов
Иранские силы правопорядка раскрыли организованную сеть из 50 агентов, передававших недружественным странам секретную информацию о безопасности республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление командования полиции в эфире гостелевидения.

Все подозреваемые задержаны, у них обнаружили и изъяли спутниковые телефоны и оружие. По словам представителя полиции, агенты собирали сведения об инфраструктуре, служебных помещениях, блокпостах и позициях силовиков.

По данным информагентства Mehr, семь человек были задержаны в городе Фалаварджан (провинция Исфахан) по подозрению в связи с оппозиционными каналами в соцсетях. Иранский телеканал SNN со ссылкой на командование безопасности района Натанз сообщил о задержании 26 обвиняемых в антиправительственной пропаганде в соцсетях.

Агентство Tasnim со ссылкой на прокуратуру провинции Ардебиль на северо-западе страны передает, что там был пойман агент израильского «Моссада»: его якобы задержали до того, как он успел отправить собранные данные своим кураторам.

Ранее иранская полиция нашла здание, где агенты Израиля делали дроны.

 
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
