Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Депутат Романов поздравил петербуржцев со Светлым Христовым Воскресением

Депутат Романов отметил роль веры в укреплении духовных ориентиров поколений
Telegram-канал «РОМАНОВ 🇷🇺 Z»

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю всех православных христиан и всех отмечающих Пасху со Светлым Христовым Воскресением! Мы, верующие, отмечаем этот праздник, как день торжества добра над злом, день пришествия в мир света, добродетели, милосердия, спасения», — написал парламентарий.

Депутат отметил роль веры в сохранении культурных традиций и укреплении духовных ориентиров.

«Вера является той силой, которая помогает нам глубже понять истинные ценности, она остается прочным духовным ориентиром для всех поколений, источником мудрости, милосердия и внутренней силы», — добавил он.

Романов подчеркнул, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России.

«Русская Православная церковь вносит бесценный вклад в благотворительную и просветительскую деятельность для сохранения мира, согласия и духовных традиций нашей многоконфессиональной страны», — отметил депутат.

Он также напомнил, что вера во все времена также укрепляла дух российского войска.

«Снова украинский режим нарушил пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Но Пасха символизирует победу жизни над смертью, значит наша святая вера сокрушит вражескую тьму. Прекрасный праздник Пасхи озарит светом каждый дом, согреет сердца любовью и радостью! Дорогие друзья! Светлое Христово Воскресение несет нам душевный подъем и стремление к нравственным подвигам», — отметил депутат.

Романов встретил Пасху на богослужении в Казанском кафедральном соборе, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Депутат принял участие в крестном ходе и поздравил горожан.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!