Депутат Романов поздравил петербуржцев со Светлым Христовым Воскресением

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю всех православных христиан и всех отмечающих Пасху со Светлым Христовым Воскресением! Мы, верующие, отмечаем этот праздник, как день торжества добра над злом, день пришествия в мир света, добродетели, милосердия, спасения», — написал парламентарий.

Депутат отметил роль веры в сохранении культурных традиций и укреплении духовных ориентиров.

«Вера является той силой, которая помогает нам глубже понять истинные ценности, она остается прочным духовным ориентиром для всех поколений, источником мудрости, милосердия и внутренней силы», — добавил он.

Романов подчеркнул, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России.

«Русская Православная церковь вносит бесценный вклад в благотворительную и просветительскую деятельность для сохранения мира, согласия и духовных традиций нашей многоконфессиональной страны», — отметил депутат.

Он также напомнил, что вера во все времена также укрепляла дух российского войска.

«Снова украинский режим нарушил пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Но Пасха символизирует победу жизни над смертью, значит наша святая вера сокрушит вражескую тьму. Прекрасный праздник Пасхи озарит светом каждый дом, согреет сердца любовью и радостью! Дорогие друзья! Светлое Христово Воскресение несет нам душевный подъем и стремление к нравственным подвигам», — отметил депутат.

Романов встретил Пасху на богослужении в Казанском кафедральном соборе, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Депутат принял участие в крестном ходе и поздравил горожан.