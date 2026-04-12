Путешественник Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

Федор Конюхов отметил важность возвращения русских имен на мировую карту
Президент России Владимир Путин является романтиком и мечтателем. Об этом в ходе выступления на сессии «География путешествий» открытого лектория «Создавая будущее: география» в Национальном центре «Россия» заявил путешественник, член Русского географического общества Федор Конюхов.

«Президент — а он романтик, Президент — а он мечтатель. Это хорошо заметно. Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль — она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире», — сказал он.

Путешественник также рассказал о научных исследованиях в области экологии. Несколько лет он изучает микропластик в Антарктиде в рамках международного проекта с участием 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.

Любовь Федора Конюхова к природе находит отражение в конкретных исследованиях. Уже несколько лет он изучает микропластик в Антарктиде — в международном проекте участвуют 30 стран, включая Россию, Китай, Испанию и другие.

Конюхов поблагодарил единомышленников: Ричарда Брэнсона из Великобритании, Бертрана Пиккара из Швейцарии и Жан-Луи Этьена из Франции — людей, которые так же, как и он, стремятся сохранить планету.

Напомним, открытый лекторий «Создавая будущее: география» — авторский проект Национального центра «Россия». Мероприятие объединяет экспертов из разных стран для совместного проектирования позитивных сценариев будущего.

 
