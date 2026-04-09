«Союзмультфильм» готовит 20 новых картин

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала ТАСС, что компания разрабатывает около 20 полнометражных проектов.
По словам Слащевой, многие из новых фильмов будут основаны на персонажах из «золотой коллекции» киностудии.

«В разработке множество игровых проектов, как партнерских, так и оригинальных, все они основаны на классических образах и литературных произведениях», — поделилась председатель совета директоров киностудии.

В январе российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

В том же месяце член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов предложил организовать российский аналог «Диснейленда». Он считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов — Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. По словам мужчины, такое место можно назвать «Чебурляндией».

По мнению Гибатдинова, условная «Чебурляндия» могла бы стать инструментом культурной политики и мягкой силы, а также формировать у молодого поколения «позитивную идентичность» через знакомых героев.

Ранее сын Михалкова призвал создать нового героя уровня Чебурашки.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
