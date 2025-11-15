Башкирского правозащитника арестовали за работу без юридического образования

Суд в Башкирии арестовал псевдоправозащитника из Стерлитамака за мошенничество и фальсификацию доказательств. Об этом сообщил Следственный комитет региона в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 28-летний мужчина, не имея юридического образования, предлагал гражданам правовую помощь и обещал представлять их интересы в суде. Воспользоваться его услугами захотели четверо человек, у которых он получил 380 тыс. рублей.

Одна из «клиенток» обвиняемого сообщила, что он подделал ее подпись в акте приема-передачи денежных средств за оказанные юридические услуги на сумму 65 тыс. рублей, а затем представил фиктивный документ в суд с требованием о взыскании якобы понесенных расходов на правовую помощь.

До этого Следственный комитет России обвинил адвоката и экс-доцента ставропольского вуза в мошенничестве.

По данным следствия, на рубеже 2023 и 2024 годов адвокат и преподаватель вуза предложили помощь мужчине, который хотел добиться отмены решения апелляционного суда, оставившего в силе суровый приговор его брату, и попросили за свои услуги 4 млн рублей.

Ранее в Татарстане осудили лжепсихолога за изнасилования женщин.