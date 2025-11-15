На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Башкирского правозащитника арестовали за работу без юридического образования

СК Башкирии арестовал лжеюриста из Стерлитамака за мошенничество
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Башкирии арестовал псевдоправозащитника из Стерлитамака за мошенничество и фальсификацию доказательств. Об этом сообщил Следственный комитет региона в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 28-летний мужчина, не имея юридического образования, предлагал гражданам правовую помощь и обещал представлять их интересы в суде. Воспользоваться его услугами захотели четверо человек, у которых он получил 380 тыс. рублей.

Одна из «клиенток» обвиняемого сообщила, что он подделал ее подпись в акте приема-передачи денежных средств за оказанные юридические услуги на сумму 65 тыс. рублей, а затем представил фиктивный документ в суд с требованием о взыскании якобы понесенных расходов на правовую помощь.

До этого Следственный комитет России обвинил адвоката и экс-доцента ставропольского вуза в мошенничестве.

По данным следствия, на рубеже 2023 и 2024 годов адвокат и преподаватель вуза предложили помощь мужчине, который хотел добиться отмены решения апелляционного суда, оставившего в силе суровый приговор его брату, и попросили за свои услуги 4 млн рублей.

Ранее в Татарстане осудили лжепсихолога за изнасилования женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами