Врач развеял популярный у любителей фитнеса миф о бананах

Врач Пристанский: бананами не стоит закрывать углеводное окно
Многие любители фитнеса до сих пор после тренировки спешат съесть банан, чтобы закрыть «углеводное окно». Однако, это не более чем «древний миф из старых советских качалок», сообщил в беседе с «Радио 1» диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Это работает другим образом. После тяжелых нагрузок ускоряются обменные процессы на 24–48 часов, и высококалорийные продукты (включая бананы) нужны лишь для того, чтобы не уходить в дефицит калорий, а не из-за «волшебного окна», — объяснил специалист.

Банан является полезным фруктом, содержащим калий и магний. Однако из-за большого количество сахара его стоит есть в первой половине дня, сочетать с белком и не ждать от него чудесного насыщения, добавил Пристанский.

Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого говорил, что перед тренировкой стоит употреблять белковую и углеводную пищу, причем не позднее, чем за два часа до входа в зал. При этом, по его словам, ни в коем случае нельзя перед занятием спортом перекусывать шаурмой.

Ранее врач перечислила полезные продукты, мешающие похудеть.

 
