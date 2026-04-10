Врач развеял популярный у любителей фитнеса миф о бананах

Многие любители фитнеса до сих пор после тренировки спешат съесть банан, чтобы закрыть «углеводное окно». Однако, это не более чем «древний миф из старых советских качалок», сообщил в беседе с «Радио 1» диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Это работает другим образом. После тяжелых нагрузок ускоряются обменные процессы на 24–48 часов, и высококалорийные продукты (включая бананы) нужны лишь для того, чтобы не уходить в дефицит калорий, а не из-за «волшебного окна», — объяснил специалист.

Банан является полезным фруктом, содержащим калий и магний. Однако из-за большого количество сахара его стоит есть в первой половине дня, сочетать с белком и не ждать от него чудесного насыщения, добавил Пристанский.

Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого говорил, что перед тренировкой стоит употреблять белковую и углеводную пищу, причем не позднее, чем за два часа до входа в зал. При этом, по его словам, ни в коем случае нельзя перед занятием спортом перекусывать шаурмой.

