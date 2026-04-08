Россиян предупредили о рисках использования VPN-сервисов

К любым VPN-сервисам стоит относиться максимально осторожно как компаниям, так и обычным пользователям. Об этом заявил член Общественного совета при Минцифры России, зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

«Практика доказывает, что, если инструмент активно продвигается как способ обойти ограничения, особенно бесплатно, почти всегда за этим скрывается какой-то риск. Это может быть сбор данных, подмена трафика или откровенно вредоносное ПО. Бесплатный сыр в этой сфере практически не встречается», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что даже платные VPN не являются гарантией безопасности.

«Рынок перегрет ожиданиями, но на деле это не индустрия с огромными прозрачными доходами, где все игроки дорожат репутацией. Многие сервисы экономят на инфраструктуре и безопасности или монетизируют пользовательские данные. Поэтому слепо доверять даже известным брендам – не лучшая стратегия», — сказал Волков.

Ранее издание SecPost сообщало о кампании группировки Storm-2561 по краже корпоративных учетных данных. Злоумышленники распространяли поддельные VPN-клиенты под видом решений Ivanti, Cisco и Fortinet. Фальшивые сайты продвигали через манипуляции поисковой выдачей.

Председатель движения «Гражданский комитет России», член СПЧ Артур Шлыков подчеркнул, что подобные VPN несут риск как для простых пользователей, так и для бизнеса.

«На кону могут стоять годы трудной работы, которые теряются буквально в несколько минут, если не проявлять осторожность. Особенно сложно предпринимателям, потому что уследить за каждым сотрудником сложно – они зачастую сами ищут решения в интернете, не задумываясь о последствиях», — сказал он.

По его словам, в итоге корпоративные доступы и прочая информация оказываются под угрозой.

«Поэтому если у вас нет штатных специалистов по кибербезопасности, лучше вообще не экспериментировать с подобными решениями. Настройка безопасного удаленного доступа – это не про «скачал и включил», а про архитектуру, контроль и постоянный мониторинг. Без этого любой VPN – это скорее риск, чем защита», — заключил эксперт.