Диетолог назвала безопасную норму вареных яиц

Диетолог Кованова: в день можно есть 2-3 вареных яйца

Без вреда для здоровья можно употреблять не более трех вареных яиц в день. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«По вареным яйцам общая рекомендация — 2-3 желтка в день. На белки яиц строгих ограничений нет», — объяснила специалист.

По ее словам, яйца являются полноценным источником белка. Однако в этом продукте также содержится холестерин.

Диетолог предупредила, что если съесть больше безопасной нормы яиц, повышается риск возникновения скачков глюкозы. Кроме того, чрезмерное употребление этой пищи становится серьезной нагрузкой на желудочно-кишечный тракт.

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что для окрашивания яиц на Пасху нельзя использовать маркеры, фломастеры, гуашь, марганцовку и кусочки ткани. Эксперт объяснила, что в них содержатся токсичные соединения, которые могут навредить здоровью.

