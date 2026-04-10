Эксперт объяснила, может ли работодатель перевести сотрудника на неполное рабочее время

В некоторых случаях работодатель имеет право перевести сотрудника на неполное рабочее время без его согласия. Об этом mk.ru рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам специалиста, компания может перевести работника на более низкую заработную плату в связи с производственной необходимостью.

«То есть на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Но только на краткосрочный период», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что перевод на неполное рабочее время на более длительный период работодатель должен согласовать с самим сотрудником. При этом работнику необходимо решить, готов ли он согласиться на предложенные условия или хочет начать искать новое рабочее место.

Директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС» Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что во многих компаниях и структурах важную роль играют не только формальные документы, но и реальный опыт, компетенции и результаты работы кандидатов.

Ранее врач предупредил об опасности переработок для здоровья.

 
