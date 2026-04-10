Эксперт объяснила, может ли работодатель перевести сотрудника на неполное рабочее время

Эксперт Иванова-Швец: сотрудника могут перевести на неполный день без согласия

В некоторых случаях работодатель имеет право перевести сотрудника на неполное рабочее время без его согласия. Об этом mk.ru рассказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам специалиста, компания может перевести работника на более низкую заработную плату в связи с производственной необходимостью.

«То есть на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Но только на краткосрочный период», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что перевод на неполное рабочее время на более длительный период работодатель должен согласовать с самим сотрудником. При этом работнику необходимо решить, готов ли он согласиться на предложенные условия или хочет начать искать новое рабочее место.

