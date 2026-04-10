Врач предупредил об опасности переработок для здоровья

Терапевт Кондрахин: регулярные переработки провоцируют хронический стресс
Восьмичасовой рабочий день позволяет сотрудникам равномерно распределять время между задачами, отдыхом и домашними делами. При этом регулярные переработки приводят к выгоранию и серьезным проблемам со здоровьем. Об этом 360.ru рассказал кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

«Если человек нормально не отдыхает, то возникает перегрузка симпатоадреналовой системы. Организм впадает в стресс, который может перерасти в хроническую стадию. Это состояние сказывается на работе сердечно-сосудистой и центральной нервной систем», — предупредил специалист.

По его словам, в итоге переработки могут привести к неврозу, инсульту и инфаркту. Также каждому человеку необходимо достаточное время отдыха, чтобы избежать выгорания и восстановить силы.

При этом эксперт напомнил, что люди сталкиваются с нагрузкой и при выполнении домашних дел, требующих времени и усилий. Поэтому крайне важно не быть на связи с коллегами постоянно. Кроме того, следует делать перерывы от 15 минут до получаса для перезагрузки мозга.

Нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что видеозвонки утомляют мозг сильнее, чем обычная работа, поскольку они создают сочетание когнитивной перегрузки и постоянного стресса.

Ранее врач рассказал о главной ошибке офисных работников.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
