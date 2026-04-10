В Госдуме допустили разработку новых пакетов мер против мошенников

Депутат ГД Горелкин: в РФ могут быть разработаны новые меры против мошенников

Первый замглавы комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью Дума ТВ допустил, что законодатели и эксперты не ограничатся разработкой второго пакета мер против мошенников.

«Я не исключаю, что будет и третий, и, возможно, четвертый и пятый антимошеннические пакеты», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия в последние годы сталкивается с постоянным давлением со стороны мошеннических групп, хакеров и киберподразделений из недружественных стран.

По его словам, на сегодняшний день задача заключается в том, чтобы сделать труд мошенников максимально тяжелым и трудоемким.

До этого сообщалось, что Госдума рассматривает второй пакет антимошеннических мер, в рамках которого всем россиянам старше 60 лет могут отключить возможность приема международных звонков на стационарные телефоны. Документ еще не принят, но уже прошел первое чтение и находится в стадии финальной доработки.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме «перерасчета» коммунальных платежей.