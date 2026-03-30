В Иркутской области мать оставила младенца в горящем доме

В Иркутской области будут судить мать за оставление сына в горящем доме
Сергей Аверин/РИА Новости

Жительница Иркутской области предстанет перед судом после пожара, в котором не выжил ее ребенок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Узкий Луг Черемховского района. По версии следствия, в этот день женщина была пьяна. Она легла спать с девятимесячным сыном, но забыла выключить из розеток технику. Такой «ритуал» был необходим из-за неисправности электросети.

В результате из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. Женщина почувствовала неприятный запах, проснулась и выбралась из дома через окно. Ребенок остался внутри и отравился угарным газом, младенец не выжил.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело. Расследование уже завершили и передали в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Подмосковье суд приговорил к сроку 31-летнего инвалида-колясочника, который избил пасынка битой по голове. Благодаря тому, что несовершеннолетний смог спрятаться, ему удалось спастись. Агрессора приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее в Петербурге мать и отчима осудили за съемку непристойных видео с детьми.

 
